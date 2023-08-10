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Общество

В двух округах Омска зафиксировали выбросы ядовитого хлорида водорода

Ведомости

В двух округах Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода. Об этом сообщили в пресс-службе Обь-Иртышского УГМС.

«9 августа 2023 г. содержание хлорида водорода составило 2,1 ПДК в Октябрьском АО и 2,7 ПДК в Советском АО. В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный», – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Предполагается, что повышенный уровень загрязнений сохранится до утра 11 августа. По прогнозу, вредные примеси в воздухе будут рассеяны и к вечеру 11 августа уровень загрязнений станет пониженным.  

Ранее в минприроды Омской области предупредили, что с полуночи до 11 утра 10 августа в регионе могут наблюдаться неблагоприятные для рассеивания вредных веществ в воздухе метеорологические условия. В связи с этим в рамках действия режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности 24 предприятиям Омска было предписано снизить выбросы на 15-20%. Повышенное содержание вредных веществ в воздухе может быть связано с тем, что предприятия не соблюдают предписания о снижении выбросов, поясняли ранее в региональном Минприроды, пишет ТАСС.

В Омской области неоднократно фиксировалось превышение содержания вредных веществ в воздухе. В регионе режим НМУ первой степени вводится с 1 августа каждый день. В частности, 9 августа было зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 7,12 раза. По данным общественной организации «Зеленый патруль», Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам весны 2023 г. заняла 82-е место из 85.

В небольших концентрациях хлорид водорода может приводить к удушью и воспалению верхних дыхательных путей. В случае сильного отравления возможен отек легких, нарушение работы кровеносной системы и летальный исход. При попадании хлорида водорода в воду образуется соляная кислота, которая может вызывать ожоги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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