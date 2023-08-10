В двух округах Омска зафиксировали выбросы ядовитого хлорида водорода

Ранее в минприроды Омской области предупредили, что с полуночи до 11 утра 10 августа в регионе могут наблюдаться неблагоприятные для рассеивания вредных веществ в воздухе метеорологические условия. В связи с этим в рамках действия режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности 24 предприятиям Омска было предписано снизить выбросы на 15-20%. Повышенное содержание вредных веществ в воздухе может быть связано с тем, что предприятия не соблюдают предписания о снижении выбросов, поясняли ранее в региональном Минприроды, пишет ТАСС.