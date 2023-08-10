В Германии произошел пожар на крупнейшей в стране свалке металлолома
Пожар произошел на свалке металлолома в речном порту города Дуйсбург в Германии, передает газета Der Westen.
По информации издания, сообщение о возгорании поступило утром 10 августа, в районе 07:30 по местному времени (08:30 мск). Пожар произошел в центре переработки отходов на свалке металлолома, где утилизируют старые автомобили. В результате сгорело около 100 тонн металлолома. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
В результате произошедшего никто не пострадал. Черное облако дыма, которое поднялось после пожара, сейчас можно наблюдать за пределами города. При этом городские власти утверждают, что дым не несет угрозы жителям, но рекомендуют держать двери и окна закрытыми.
На месте возгорания работают около 250 представителей экстренных служб, в том числе 150 пожарных. Предполагается, что тушение продолжится до вечера 10 августа.
Свалка в Дуйсбурге является крупнейшей в Германии и одной из крупнейших в Европе.