В Германии произошел пожар на крупнейшей в стране свалке металлолома

По информации издания, сообщение о возгорании поступило утром 10 августа, в районе 07:30 по местному времени (08:30 мск). Пожар произошел в центре переработки отходов на свалке металлолома, где утилизируют старые автомобили. В результате сгорело около 100 тонн металлолома. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.