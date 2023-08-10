Космолет Virgin Galactic совершил второй коммерческий суборбитальный полет

В состав экипажа, помимо трех сотрудников Virgin Galactic, впервые вошли космические туристы. Ими стали 80-летний британский спортсмен Джон Гудвин с болезнью Паркинсона, который выступал в соревнованиях по гребле на каноэ на Олимпийских играх 1972 г., а также Кейша Шахаф и Анастасия Майерс – мать с 18-летней дочерью из государства Антигуа и Барбуда, которые получили право на полет в лотерее.