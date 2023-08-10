Космолет Virgin Galactic совершил второй коммерческий суборбитальный полет
Пилотируемый космолет SpaceShipTwo компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic совершил второй коммерческий суборбитальный полет с шестью членами экипажа. Трансляция полета шла на YouTube-канале компании.
Космолет отстыковался от самолета-носителя WhiteKnightTwo на высоте около 15 км ориентировочно в 18:22 мск. В ходе полета экипаж достиг высоты в 88,5 км над уровнем моря, после чего перешел к снижению. На максимальной высоте члены экипажа несколько минут находились в состоянии невесомости.
В состав экипажа, помимо трех сотрудников Virgin Galactic, впервые вошли космические туристы. Ими стали 80-летний британский спортсмен Джон Гудвин с болезнью Паркинсона, который выступал в соревнованиях по гребле на каноэ на Олимпийских играх 1972 г., а также Кейша Шахаф и Анастасия Майерс – мать с 18-летней дочерью из государства Антигуа и Барбуда, которые получили право на полет в лотерее.
Это второй коммерческий суборбитальный запуск SpaceShipTwo. Первая миссия Virtute 1 состоялась в конце июня. Тогда в состав экипажа космолета вошли служащие ВВС Италии и сотрудники Национального исследовательского центра (NCR) Италии.
По определению Международной авиационной федерации, космическое пространство начинается на высоте в 100 км над уровнем моря. Однако сам Брэнсон всегда называл эту границу достаточно условной. По его словам, в США, откуда летает SpaceShipTwo, официальными космонавтами признаются те, кто поднялся выше 80 км.