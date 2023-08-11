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Суд взыскал с бывшего мэра Нижнего Новгорода Сорокина и его партнеров 1,5 млрд рублей

Ведомости

Нижегородский районный суд взыскал с бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и аффилированных с ним лиц 1,5 млрд руб., которые были получены в результате коррупционной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Районный суд Нижнего Новгорода вынес решение по иску Генеральной прокуратуры РФ к бывшему главе города Олегу Сорокину и аффилированным с ним лицам об обращении в доход государства денежных средств. <...> В доход государства взысканы денежные средства в размере 1,5 млрд руб.», – сказано в сообщении.

Суд установил, что после избрания на должность главы Нижнего Новгорода Сорокин продолжал заниматься предпринимательской деятельностью несмотря на запрет, прописанный в антикоррупционном законодательстве. В частности, через третьих лиц Сорокин продолжал управлять застройщиком «Инградстрой» и другими компаниями. В результате прокурор попросил обратить в доход государства «прибыль от возведенных <...> в 2014-2022 гг. многоквартирных домов на арендованных земельных участках».

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Сорокин был избран на должность главы Нижнего Новгорода в 2010 г. после того, как повторно стал депутатом гордумы. В 2003 г. он основал компанию «Столица Нижний», которая в 2023 г. впервые вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. В 2016 г. Сорокин был избран в заксобрание Нижегородской области, а в марте 2018 г. снял с себя полномочия депутата.

В конце 2017 г. Сорокин был задержан. Тогда ему предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и соучастии в похищении человека. В марте 2019 г. районный суд Нижнего Новгорода приговорил Сорокина к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 460 млн руб. по этому делу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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