Суд взыскал с бывшего мэра Нижнего Новгорода Сорокина и его партнеров 1,5 млрд рублей

Сорокин был избран на должность главы Нижнего Новгорода в 2010 г. после того, как повторно стал депутатом гордумы. В 2003 г. он основал компанию «Столица Нижний», которая в 2023 г. впервые вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. В 2016 г. Сорокин был избран в заксобрание Нижегородской области, а в марте 2018 г. снял с себя полномочия депутата.