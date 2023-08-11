С начала спецоперации в Белоруссию прибыли более 111 000 граждан Украины
С 24 февраля 2022 г. с украинской территории в Белоруссию прибыли 111 274 гражданина Украины. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.
За это время через украинско-белорусскую границу проследовали 15 890 человек, транзитом через Польшу – 73 119, через Литву – 18 155, еще 4 110 – через Латвию.
С начала 2023г. в Белоруссию въехали 36 570 граждан Украины. Из них через Польшу – 26 614, через Литву – 8 005, через Латвию – 1 951.
30 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить северную границу с Белоруссией на фоне того, что туда была передислоцирована ЧВК «Вагнер».
19 июня Украина разместила дополнительный военный контингент вблизи границ с Белоруссией. По словам директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, Украина таким образом пытается прощупать обороноспособность Белоруссии.