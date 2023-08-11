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Общество

С начала спецоперации в Белоруссию прибыли более 111 000 граждан Украины

Ведомости

С 24 февраля 2022 г. с украинской территории в Белоруссию прибыли 111 274 гражданина Украины. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

За это время через украинско-белорусскую границу проследовали 15 890 человек, транзитом через Польшу – 73 119, через Литву – 18 155, еще 4 110 – через Латвию.

С начала 2023г. в Белоруссию въехали 36 570 граждан Украины. Из них через Польшу – 26 614, через Литву – 8 005, через Латвию – 1 951.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить северную границу с Белоруссией на фоне того, что туда была передислоцирована ЧВК «Вагнер».

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19 июня Украина разместила дополнительный военный контингент вблизи границ с Белоруссией. По словам директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, Украина таким образом пытается прощупать обороноспособность Белоруссии. 

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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