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В МИДе рассказали о размещении украинских военных у границ с Белоруссией

Ведомости

Украина разместила военных вблизи границ с Белоруссией. Об этом рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук

По словам Полищука, Украина таким образом пытается прощупать обороноспособность Белоруссии. «Та информация, которой располагаем мы и которая неоднократно звучала в заявлениях официальных лиц, свидетельствует о том, что украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы», – отметил он в интервью ТАСС.  

Полищук уточнил, что подразделения совместной региональной группировки войск, которые были размещены в Белоруссии с октября 2022 г., должны служить фактором сдерживания от вторжения и минимизировать риски проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

«Исходим из того, что имеющихся в данном районе российских и белорусских средств достаточно, чтобы дать отпор агрессии с территории Украины или сопредельных стран НАТО. Надеемся, что киевскому режиму и их западным кураторам хватит здравого смысла не предпринимать военные авантюры, последствия которых для них могут оказаться весьма серьезными», – подчеркнул дипломат.

10 октября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.

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В июне 2023 г. сообщалось, что в Белоруссию в рамках плановой ротации начали прибывать солдаты и техника общевойсковых и танковых соединений Вооруженных сил России. Согласно сообщению Минобороны республики, Россия завершила передачу Белоруссии зенитного ракетного комплекса С-400.

25 мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. 16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что первые боезаряды уже доставлены на территорию Союзного государства. Размещение нестратегического ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7–8 июля, когда закончится подготовка соответствующих сооружений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных