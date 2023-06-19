В МИДе рассказали о размещении украинских военных у границ с Белоруссией
Украина разместила военных вблизи границ с Белоруссией. Об этом рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук
По словам Полищука, Украина таким образом пытается прощупать обороноспособность Белоруссии. «Та информация, которой располагаем мы и которая неоднократно звучала в заявлениях официальных лиц, свидетельствует о том, что украинская армия действительно разместила существенные контингенты вдоль белорусско-украинской границы», – отметил он в интервью ТАСС.
Полищук уточнил, что подразделения совместной региональной группировки войск, которые были размещены в Белоруссии с октября 2022 г., должны служить фактором сдерживания от вторжения и минимизировать риски проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
«Исходим из того, что имеющихся в данном районе российских и белорусских средств достаточно, чтобы дать отпор агрессии с территории Украины или сопредельных стран НАТО. Надеемся, что киевскому режиму и их западным кураторам хватит здравого смысла не предпринимать военные авантюры, последствия которых для них могут оказаться весьма серьезными», – подчеркнул дипломат.
10 октября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.
В июне 2023 г. сообщалось, что в Белоруссию в рамках плановой ротации начали прибывать солдаты и техника общевойсковых и танковых соединений Вооруженных сил России. Согласно сообщению Минобороны республики, Россия завершила передачу Белоруссии зенитного ракетного комплекса С-400.
25 мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. 16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что первые боезаряды уже доставлены на территорию Союзного государства. Размещение нестратегического ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7–8 июля, когда закончится подготовка соответствующих сооружений.