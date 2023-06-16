Путин заявил, что первые ядерные боезаряды доставлены в Белоруссию

Российский лидер подчеркнул, что это элемент сдерживания, чтобы «все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве». Он еще раз отметил, что использование крайних средств защиты, т. е. ядерного оружия, допускается исключительно в условиях угрозы российской государственности.