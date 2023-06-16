Путин заявил, что первые ядерные боезаряды доставлены в Белоруссию
Первые российские ядерные боезаряды доставлены на территорию Белоруссии. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ сообщил президент России Владимир Путин.
«Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии. Но только первые. Это первая часть. До конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью», – уточнил президент.
Российский лидер подчеркнул, что это элемент сдерживания, чтобы «все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве». Он еще раз отметил, что использование крайних средств защиты, т. е. ядерного оружия, допускается исключительно в условиях угрозы российской государственности.
25 мая 2023 г. министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. В качестве причин такого решения Шойгу назвал активность совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучение пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных в Европе.
9 июня Путин рассказал, что размещение российского нестратегического ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7–8 июля, когда закончится подготовка соответствующих сооружений.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российское ядерное оружие в Белоруссию завезено пока не все, как только процесс закончится, оружие рассредоточат.