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Путин заявил, что первые ядерные боезаряды доставлены в Белоруссию

Ведомости

Первые российские ядерные боезаряды доставлены на территорию Белоруссии. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ сообщил президент России Владимир Путин.

«Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии. Но только первые. Это первая часть. До конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью», – уточнил президент.

Российский лидер подчеркнул, что это элемент сдерживания, чтобы «все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве». Он еще раз отметил, что использование крайних средств защиты, т. е. ядерного оружия, допускается исключительно в условиях угрозы российской государственности.

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25 мая 2023 г. министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. В качестве причин такого решения Шойгу назвал активность совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучение пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных в Европе.

9 июня Путин рассказал, что размещение российского нестратегического ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7–8 июля, когда закончится подготовка соответствующих сооружений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российское ядерное оружие в Белоруссию завезено пока не все, как только процесс закончится, оружие рассредоточат.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных