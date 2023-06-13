Лукашенко рассказал о способе согласования с Путиным применения ядерного оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может согласовать применение нестратегического ядерного оружия одним звонком российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом Лукашенко рассказал в интервью телеведущей Ольге Скабеевой.
Он отметил, что проблемы согласовать применение оружия нет. «Слушайте, если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Да нет – снял трубку... Где бы он ни был – он снял. Он позвонил – я снял трубку. В любой момент. Что тут за проблема: согласовать...», – уточнил Лукашенко (видеофрагмент беседы опубликовал Telegram-канал «Пул Первого»).
По словам Лукашенко, республика получила оружие, мощность которого в три раза больше, чем мощность того, которое США применили в Хиросиме и Нагасаки. В случае его применения сразу погибнет «под миллион человек», добавил Лукашенко.
Российское ядерное оружие в Белоруссию завезено пока не все, как только процесс закончится, оружие рассредоточат. «Мы не будем же держать в одном месте», – пояснил президент. Ранее Лукашенко заявил, что размещение в республике ядерного оружия было его требованием для гарантии безопасности страны.
25 мая 2023 г. министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. В качестве причин Шойгу назвал активность совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучение пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных в Европе.
9 июня Путин рассказал, что размещение российского нестратегического ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7-8 июля, когда закончится подготовка соответствующих сооружений.