Лукашенко рассказал о способе согласования с Путиным применения ядерного оружия

Он отметил, что проблемы согласовать применение оружия нет. «Слушайте, если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Да нет – снял трубку... Где бы он ни был – он снял. Он позвонил – я снял трубку. В любой момент. Что тут за проблема: согласовать...», – уточнил Лукашенко (видеофрагмент беседы опубликовал Telegram-канал «Пул Первого»).