Лукашенко заявил, что размещение ядерного оружия было его требованием к России

В то же время президент Белоруссии не считает необходимым размещение в стране стратегического ядерного оружия, включая российский «Тополь». Ядерное оружие нужно Белоруссии для того, чтобы «ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю». При этом страна готовит площадки и под это вооружение в том числе.