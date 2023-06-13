Лукашенко заявил, что размещение ядерного оружия было его требованием к России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение в Белоруссии ядерного оружия было его требованием для гарантии безопасности страны. Об этом передает информационное агентство «БелТА».
«Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал: верни мне пока это [тактическое] оружие», – рассказал Лукашенко.
В то же время президент Белоруссии не считает необходимым размещение в стране стратегического ядерного оружия, включая российский «Тополь». Ядерное оружие нужно Белоруссии для того, чтобы «ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю». При этом страна готовит площадки и под это вооружение в том числе.
«Они [площадки] все живы-здоровы, кроме одной. Поэтому если нужно, мы в любой момент...», – сообщил президент.
Лукашенко резюмировал, что «Тополь» – межконтинентальная ракета, а с Америкой Белоруссия воевать не собирается. По словам президента, Белоруссии будет достаточно тактического ядерного оружия.
25 мая 2023 г. министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. В качестве причин объявленного в феврале президентом Владимиром Путиным решения о размещении ядерного оружия Шойгу назвал активность совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучение пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных в Европе.
Шойгу подчеркивал, что контроль над ядерным оружием и решение о применении остается за российской стороной
По словам Хренина, размещение нестратегического ядерного оружия на территории республики, по его оценке, является «действенным ответом» на агрессивную политику недружественных РФ и Белоруссии стран.