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Лукашенко заявил, что размещение ядерного оружия было его требованием к России

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение в Белоруссии ядерного оружия было его требованием для гарантии безопасности страны. Об этом передает информационное агентство «БелТА».

«Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал: верни мне пока это [тактическое] оружие», – рассказал Лукашенко.

В то же время президент Белоруссии не считает необходимым размещение в стране стратегического ядерного оружия, включая российский «Тополь». Ядерное оружие нужно Белоруссии для того, чтобы «ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю». При этом страна готовит площадки и под это вооружение в том числе.

«Они [площадки] все живы-здоровы, кроме одной. Поэтому если нужно, мы в любой момент...», – сообщил президент.

Лукашенко резюмировал, что «Тополь» – межконтинентальная ракета, а с Америкой Белоруссия воевать не собирается. По словам президента, Белоруссии будет достаточно тактического ядерного оружия.

Россия и Белоруссия подписали документы о размещении ядерного оружия

Под его складирование подведена юридическая база – регламентирующие документы подписаны в Минске

25 мая 2023 г. министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. В качестве причин объявленного в феврале президентом Владимиром Путиным решения о размещении ядерного оружия Шойгу назвал активность совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучение пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных в Европе.

Шойгу подчеркивал, что контроль над ядерным оружием и решение о применении остается за российской стороной
По словам Хренина, размещение нестратегического ядерного оружия на территории республики, по его оценке, является «действенным ответом» на агрессивную политику недружественных РФ и Белоруссии стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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