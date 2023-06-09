Путин назвал даты размещения российского ядерного оружия в Белоруссии

«По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Как вы знаете, 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Так что все по плану, все стабильно», – уточнил Путин (его слова приводит пресс-служба Кремля).