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Политика

Путин назвал даты размещения российского ядерного оружия в Белоруссии

Ведомости

Размещение российского нестратегического ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7-8 июля. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Как вы знаете, 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Так что все по плану, все стабильно», – уточнил Путин (его слова приводит пресс-служба Кремля).

Ранее Путин сообщал, что строительство хранилища для ядерного оружия в Белоруссии завершится 1 июля.  

Ранее по теме: Россия и Белоруссия подписали документы о размещении ядерного оружия

Министры обороны двух стран 25 мая подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия на территории республики. В тот же день Лукашенко заявил, что «началось перемещение ядерных боеприпасов» на территорию его страны.

В Евросоюзе сочли размещение ядерного оружия безответственной эскалацией, а руководство НАТО заверило, что отслеживает ситуацию. Посольство России в Вашингтоне заявило, что Москва и Минск в условиях гибридной войны, развязанной против них США, вправе обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере.

В качестве причин объявленного в феврале решения о размещении ядерного оружия в Белоруссии министр обороны России Сергей Шойгу ранее назвал активность совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучение пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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