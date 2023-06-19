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МИД назвал нахождение ядерного оружия в Белоруссии бессрочным

Ведомости

Нахождение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии не ограничено по времени, оно может быть возвращено в Россию при условии отказа США и НАТО от курса «на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии». Об этом в интервью ТАСС рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Что касается возможных временных рамок нахождения российского ТЯО на территории Белоруссии, то каких-либо ограничений на этот счет российско-белорусские договоренности не предполагают. В нынешней геополитической ситуации основными условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии», – сказал он.

Полищук добавил, что выводу российского ядерного оружия с территории Белоруссии должны предшествовать вывод американского оружия с территории Европы и полная ликвидация соответствующей инфраструктуры в регионе. При этом он отметил, что размещение ТЯО на территории Белоруссии не противоречит международно-правовым обязательствам, которые есть у России, поскольку оружие находится на территории Союзного государства, в рамках которого сформировано единое оборонное пространство.

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Первые российские ядерные боезаряды уже доставлены на территорию Белоруссии, заявил 16 июня на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин. В конце мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. В качестве причин такого решения Шойгу назвал активность совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучение пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных в Европе.

9 июня Путин рассказал, что размещение российского нестратегического ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7–8 июля, когда закончится подготовка соответствующих сооружений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных