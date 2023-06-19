МИД назвал нахождение ядерного оружия в Белоруссии бессрочным

Полищук добавил, что выводу российского ядерного оружия с территории Белоруссии должны предшествовать вывод американского оружия с территории Европы и полная ликвидация соответствующей инфраструктуры в регионе. При этом он отметил, что размещение ТЯО на территории Белоруссии не противоречит международно-правовым обязательствам, которые есть у России, поскольку оружие находится на территории Союзного государства, в рамках которого сформировано единое оборонное пространство.