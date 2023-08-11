Актера Панина проверят на публичные призывы к терроризму

По ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет) актеру может грозить до семи лет лишения свободы, по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей) – до пяти лет лишения свободы, по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан) – штраф до 50 000 руб.