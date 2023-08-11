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Общество

Актера Панина проверят на публичные призывы к терроризму

Ведомости

Московская прокуратура проверит актера Алексея Панина (признан иноагентом) на публичные призывы к террористической деятельности, нарушению территориальной целостности России и дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет) актеру может грозить до семи лет лишения свободы, по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей) – до пяти лет лишения свободы, по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан) – штраф до 50 000 руб.

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По предварительным данным, проверка будет проводиться до начала сентября. В случае необходимости ее продлят.

31 июля интервью с Паниным вышло на канале «Осторожно: Собчак». За 11 дней его посмотрели 5,9 млн раз.

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В мае в отношении Панина уже было возбуждено уголовное дело за оправдание теракта на Крымском мосту. Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 1 млн руб. или от пяти до семи лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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