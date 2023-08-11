В Госдуме предложили продлить работу московского метро по пятницам

Продление работы позволит снизить число аварий – по мнению вице-спикера, водители автомобилей будут меньше садиться пьяными за руль. Кроме того, это позволит гражданам сэкономить деньги на вызов такси до дома «на фоне существенного роста стоимости» данной услуги в это время, считает депутат.