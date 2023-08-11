В Госдуме предложили продлить работу московского метро по пятницам
Работу московского метро следует продлить до 3 часов ночи по пятницам. С таким предложением к руководителю департамента транспорта столицы Максиму Ликсутову обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), пишут «РИА Новости».
Продление работы позволит снизить число аварий – по мнению вице-спикера, водители автомобилей будут меньше садиться пьяными за руль. Кроме того, это позволит гражданам сэкономить деньги на вызов такси до дома «на фоне существенного роста стоимости» данной услуги в это время, считает депутат.
«Продление работы метро по пятницам позволит жителям Москвы насладиться концертами, спортивными событиями и прочими развлекательными мероприятиями, которые могут продлиться до поздней ночи, не беспокоясь об отсутствии надежного способа добраться домой», – говорится в запросе вице-спикера.
Даванков является кандидатом на выборах мэра Москвы, которые пройдут в столице с 8 по 10 сентября. Его оппонентами выступают действующий мэр города Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев, депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов и др.