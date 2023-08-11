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Общество

В Госдуме предложили продлить работу московского метро по пятницам

Ведомости

Работу московского метро следует продлить до 3 часов ночи по пятницам. С таким предложением к руководителю департамента транспорта столицы Максиму Ликсутову обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), пишут «РИА Новости».

Продление работы позволит снизить число аварий – по мнению вице-спикера, водители автомобилей будут меньше садиться пьяными за руль. Кроме того, это позволит гражданам сэкономить деньги на вызов такси до дома «на фоне существенного роста стоимости» данной услуги в это время, считает депутат.

«Продление работы метро по пятницам позволит жителям Москвы насладиться концертами, спортивными событиями и прочими развлекательными мероприятиями, которые могут продлиться до поздней ночи, не беспокоясь об отсутствии надежного способа добраться домой», – говорится в запросе вице-спикера.

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Даванков является кандидатом на выборах мэра Москвы, которые пройдут в столице с 8 по 10 сентября. Его оппонентами выступают действующий мэр города Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (от ЛДПР), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев, депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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