На Кутузовском проспекте в Москве BMW въехал в столб и загорелся
На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль BMW въехал в столб и загорелся. Об этом сообщил столичный департамент транспорта и столичное управление МВД. Погибли два человека.
Авария произошла в районе дома № 27 по Кутузовскому проспекту в 00:26 мск. Судя по опубликованному с места ДТП видео, водитель потерял управление, автомобиль вылетел на большой скорости на тротуар и столкнулся со столбом. После столкновения авто сразу же загорелся.
По предварительным данным МВД, «водитель автомашины не справился с управлением». Водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте.