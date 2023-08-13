На Кутузовском проспекте в Москве BMW въехал в столб и загорелся

Авария произошла в районе дома № 27 по Кутузовскому проспекту в 00:26 мск. Судя по опубликованному с места ДТП видео, водитель потерял управление, автомобиль вылетел на большой скорости на тротуар и столкнулся со столбом. После столкновения авто сразу же загорелся.