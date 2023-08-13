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На Кутузовском проспекте в Москве BMW въехал в столб и загорелся

Ведомости

На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль BMW въехал в столб и загорелся. Об этом сообщил столичный департамент транспорта и столичное управление МВД. Погибли два человека.

Авария произошла в районе дома № 27 по Кутузовскому проспекту в 00:26 мск. Судя по опубликованному с места ДТП видео, водитель потерял управление, автомобиль вылетел на большой скорости на тротуар и столкнулся со столбом. После столкновения авто сразу же загорелся.

По предварительным данным МВД, «водитель автомашины не справился с управлением». Водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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