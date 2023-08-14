Большинство врачей не поддержали ограничение продаж препаратов для аборта

В конце июля Минздрав России подготовил проект приказа, который призван установить контроль за продажами препаратов для медикаментозного аборта с действующими веществами мифепристон и мизопростол. «Ведомости» писали, что при этом документ не уточняет дозировку препаратов, за которыми предлагается усилить контроль. Это означает, что под действие документа попадут и средства экстренной контрацепции, которые также содержат действующее вещество мифепристон в более низкой дозировке, чем препараты, применяемые в больницах (200 мг).