Большинство врачей не поддержали ограничение продаж препаратов для аборта
59% врачей выступили против ограничения свободной продажи препаратов для аборта. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Справочник врача», пишет «Коммерсантъ». В опросе приняли участие 1600 врачей.
По мнению опрошенных врачей, ограничение продажи таких препаратов может привести к росту криминальных абортов, развитию «медицинского» туризма, большому проценту отказа от детей и росту материнской смертности.
В то же время нейтрально к этой инициативе относятся 19% врачей. По их мнению, эта идея никогда не будет реализована в полной мере. В поддержку ограничения продажи препаратов для абортов выступили 22% врачей, которые считают, что это решение может привести к снижению абортов.
5% опрошенных отметили, что препараты экстренной контрацепции являются средствами для медикаментозного аборта. В связи с этим их продажа должна быть ограничена. В то же время обратной позиции придерживаются 68% опрошенных, по мнению которых это является «актуальным в ряде случаев методом предотвращения нежелательной беременности», в связи с чем продажа таких препаратов не должна находиться под жестким контролем.
В конце июля Минздрав России подготовил проект приказа, который призван установить контроль за продажами препаратов для медикаментозного аборта с действующими веществами мифепристон и мизопростол. «Ведомости» писали, что при этом документ не уточняет дозировку препаратов, за которыми предлагается усилить контроль. Это означает, что под действие документа попадут и средства экстренной контрацепции, которые также содержат действующее вещество мифепристон в более низкой дозировке, чем препараты, применяемые в больницах (200 мг).