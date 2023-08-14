Газета
Общество

Большинство врачей не поддержали ограничение продаж препаратов для аборта

Ведомости

59% врачей выступили против ограничения свободной продажи препаратов для аборта. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Справочник врача», пишет «Коммерсантъ». В опросе приняли участие 1600 врачей.

По мнению опрошенных врачей, ограничение продажи таких препаратов может привести к росту криминальных абортов, развитию «медицинского» туризма, большому проценту отказа от детей и росту материнской смертности. 

В то же время нейтрально к этой инициативе относятся 19% врачей. По их мнению, эта идея никогда не будет реализована в полной мере. В поддержку ограничения продажи препаратов для абортов выступили 22% врачей, которые считают, что это решение может привести к снижению абортов. 

5% опрошенных отметили, что препараты экстренной контрацепции являются средствами для медикаментозного аборта. В связи с этим их продажа должна быть ограничена. В то же время обратной позиции придерживаются 68% опрошенных, по мнению которых это является «актуальным в ряде случаев методом предотвращения нежелательной беременности», в связи с чем продажа таких препаратов не должна находиться под жестким контролем.

В конце июля Минздрав России подготовил проект приказа, который призван установить контроль за продажами препаратов для медикаментозного аборта с действующими веществами мифепристон и мизопростол. «Ведомости» писали, что при этом документ не уточняет дозировку препаратов, за которыми предлагается усилить контроль. Это означает, что под действие документа попадут и средства экстренной контрацепции, которые также содержат действующее вещество мифепристон в более низкой дозировке, чем препараты, применяемые в больницах (200 мг).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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