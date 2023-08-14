В Дании сообщили о перехвате российских самолетов в Северном море
Истребители F-16 королевских ВВС Дании поднялись в воздух для идентификации двух российских самолетов над Северным морем. Об этом сообщили в аккаунте министерства в соцсети X. При этом российская авиация не заходила в датское воздушное пространство.
«Истребители F-16 Минобороны Дании поднялись утром, чтобы идентифицировать два российских самолета в международном воздушном пространстве над Северным морем. Российские самолеты никогда не находились в воздушном пространстве Дании», – говорится в сообщении.
5 августа экипаж российского истребителя Су-30 был поднят в связи с обнаружением над акваторией Черного моря американского разведывательного беспилотника MQ-9A Ripper. Нарушения государственной границы допущено не было.