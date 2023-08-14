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Общество

В Дании сообщили о перехвате российских самолетов в Северном море

Ведомости

Истребители F-16 королевских ВВС Дании поднялись в воздух для идентификации двух российских самолетов над Северным морем. Об этом сообщили в аккаунте министерства в соцсети X. При этом российская авиация не заходила в датское воздушное пространство.

«Истребители F-16 Минобороны Дании поднялись утром, чтобы идентифицировать два российских самолета в международном воздушном пространстве над Северным морем. Российские самолеты никогда не находились в воздушном пространстве Дании», – говорится в сообщении.

5 августа экипаж российского истребителя Су-30 был поднят в связи с обнаружением над акваторией Черного моря американского разведывательного беспилотника MQ-9A Ripper. Нарушения государственной границы допущено не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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