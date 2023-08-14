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Общество

Минтранс уточнил детали проекта об отказе от английского языка в метро

Ведомости

Минтранс не планирует запрещать регионам дублировать информацию в транспорте на английском языке. Такое уточнение предоставила пресс-служба ведомства касательно проекта приказа ведомства, который был опубликован 14 августа.

В Минтрансе добавили, что с субъектов снимаются излишние требования о дублировании информации там, где в этом нет необходимости.

Требования по информированию пассажиров метрополитена, фуникулеров, канатных дорог, монорельса на английском языке были включены в типовые правила как обязательные в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 г. Это было необходимо, чтобы помочь иностранцам ориентироваться в городах, принимающих у себя матчи ЧМ.

Ранее по теме: Минтранс предложил отказаться от обязательного английского языка в метро

Минтранс предложил отменить требование, в соответствии с которым вся информация на схемах, указателях и надписях в метро должна дублироваться на английском языке 14 августа. Отмена такого требования связана с «многочисленными обращениями граждан и субъектов», «значительной информационной нагрузкой на пассажиров» и социально-политической ситуацией в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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