Минтранс уточнил детали проекта об отказе от английского языка в метро
Минтранс не планирует запрещать регионам дублировать информацию в транспорте на английском языке. Такое уточнение предоставила пресс-служба ведомства касательно проекта приказа ведомства, который был опубликован 14 августа.
В Минтрансе добавили, что с субъектов снимаются излишние требования о дублировании информации там, где в этом нет необходимости.
Требования по информированию пассажиров метрополитена, фуникулеров, канатных дорог, монорельса на английском языке были включены в типовые правила как обязательные в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 г. Это было необходимо, чтобы помочь иностранцам ориентироваться в городах, принимающих у себя матчи ЧМ.
Минтранс предложил отменить требование, в соответствии с которым вся информация на схемах, указателях и надписях в метро должна дублироваться на английском языке 14 августа. Отмена такого требования связана с «многочисленными обращениями граждан и субъектов», «значительной информационной нагрузкой на пассажиров» и социально-политической ситуацией в России.