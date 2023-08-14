Минтранс уточнил детали проекта об отказе от английского языка в метро

Требования по информированию пассажиров метрополитена, фуникулеров, канатных дорог, монорельса на английском языке были включены в типовые правила как обязательные в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 г. Это было необходимо, чтобы помочь иностранцам ориентироваться в городах, принимающих у себя матчи ЧМ.