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Общество

Минтранс предложил отказаться от обязательного английского языка в метро

Ведомости

Минтранс предложил отменить требование, в соответствии с которым вся информация на схемах, указателях и надписях в метро должна дублироваться на английском языке. Об этом говорится в проекте изменений, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ». 

Проект документа предлагает внести изменения в ряд приказов, которые в основном связаны с приведением документов в соответствие с законодательством в области перевозок. В то же время документ содержит изменения правил звукового и визуального информирования пассажиров.

Согласно тексту пояснительной записки, необходимость дублирования информации на английском языке остается на усмотрение регионов. Отмена такого требования связана с «многочисленными обращениями граждан и субъектов», «значительной информационной нагрузкой на пассажиров» и социально-политической ситуацией в России.

При этом в московском метро и МЦК перестали объявлять станции на английском языке еще в 2021 г. В пресс-службе Московского метрополитена объяснили это сокращением числа иностранных туристов на фоне пандемии, а также жалобами пассажиров на дополнительное информирование.

Минтранс предлагает эту обязанность убрать, оставив решение за регионами, «учитывая многочисленные обращения граждан и субъектов, ввиду значительной информационной нагрузки на пассажиров и с учетом социально-политической ситуации» (цитата из пояснительной записки).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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