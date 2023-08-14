Минтранс предложил отказаться от обязательного английского языка в метро
Минтранс предложил отменить требование, в соответствии с которым вся информация на схемах, указателях и надписях в метро должна дублироваться на английском языке. Об этом говорится в проекте изменений, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».
Проект документа предлагает внести изменения в ряд приказов, которые в основном связаны с приведением документов в соответствие с законодательством в области перевозок. В то же время документ содержит изменения правил звукового и визуального информирования пассажиров.
Согласно тексту пояснительной записки, необходимость дублирования информации на английском языке остается на усмотрение регионов. Отмена такого требования связана с «многочисленными обращениями граждан и субъектов», «значительной информационной нагрузкой на пассажиров» и социально-политической ситуацией в России.
При этом в московском метро и МЦК перестали объявлять станции на английском языке еще в 2021 г. В пресс-службе Московского метрополитена объяснили это сокращением числа иностранных туристов на фоне пандемии, а также жалобами пассажиров на дополнительное информирование.
Минтранс предлагает эту обязанность убрать, оставив решение за регионами, «учитывая многочисленные обращения граждан и субъектов, ввиду значительной информационной нагрузки на пассажиров и с учетом социально-политической ситуации» (цитата из пояснительной записки).