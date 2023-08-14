В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибло несколько человек
На одной из заправок в Махачкале произошел взрыв, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале. АЗС расположена на выезде из города, уточнил он.
«На месте работают спасатели и медики. Ситуация находится на моем личном контроле», – написал Меликов.
По данным регионального управления МЧС, взрыв произошел на заправочной станции «Нафта-24». После взрыва начался пожар, его площадь составила около 500 «квадратов». Согласно предварительной информации ведомства, при взрыве погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили семеро.
ТАСС со ссылкой на медиков сообщил, что число погибших при взрыве увеличилось до пяти человек.