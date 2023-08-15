У Red Wings одновременно вышли из строя два лайнера Boeing из трех

В авиакомпании уточнили, что этим же бортом пассажиры задержанного рейса Анталья – Екатеринбург (WZ 3062) вернутся в Россию. Предварительно, самолет вылетит из Турции примерно в 23:15 мск, более точное время будет определено позднее, добавили в Росавиации. В ведомстве сообщили, что в ближайшее время Red Wings направит в Анталью резервный лайнер из «Жуковского».