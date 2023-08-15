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Общество

У Red Wings одновременно вышли из строя два лайнера Boeing из трех

Ведомости

Два из трех самолетов Boeing-777 одновременно вышли из строя, из-за чего были задержаны рейсы из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Red Wings. 

«Задержка рейсов произошла по причине внештатной ситуации: по техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Боинг -777 из трех имеющихся в парке авиакомпании», – говорится в сообщении.

Перевозчик уже запросил у «Икара» дополнительный лайнер для вывоза пассажиров задержанных рейсов. Воздушное судно днем 14 августа вылетело из «Шереметьево» в Екатеринбург. Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Кольцово», задержанный самолет (рейс WZ-3061) вылетел из Екатеринбурга в Анталью в 20:30 по местному времени (18:30 мск). 

В авиакомпании уточнили, что этим же бортом пассажиры задержанного рейса Анталья – Екатеринбург (WZ 3062) вернутся в Россию. Предварительно, самолет вылетит из Турции примерно в 23:15 мск, более точное время будет определено позднее, добавили в Росавиации. В ведомстве сообщили, что в ближайшее время Red Wings направит в Анталью резервный лайнер из «Жуковского».

Рейс из Антальи в Екатеринбург был запланирован на 12 августа. Также 13 августа в 7:20 (5:20 мск) самолет Red Wings должен был вылететь из уральской столицы в Анталью. По данным «Интерфакса», рейс ожидали 410 пассажиров. В генконсульстве РФ в Анталье добавили, что также был задержан лайнер Red Wings, следовавший из Антальи в аэропорт «Жуковский».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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