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Общество

Доступ в парк «Зарядье» временно ограничили из-за неопознанного объекта

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В парке «Зарядье» обнаружили неопознанный объект, сейчас доступ в парк временно ограничен. Об этом говорится в сообщении на сайте «Зарядья». 

«Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства. Работники и посетители эвакуированы. Работают кинологические службы», – сказано в сообщении. 

Ранее 15 августа был эвакуирован Большой театр. Причиной стало анонимное сообщение о минировании, которое поступило в кассы театра. В результате угроза не подтвердилась, в ходе проверки опасных предметов не было обнаружено. 

Парк «Зарядье» был открыт в 2017 г. Он находится в центре Москвы, на ул. Варварка, в 1,5 км от Большого театра. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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