Доступ в парк «Зарядье» временно ограничили из-за неопознанного объекта
В парке «Зарядье» обнаружили неопознанный объект, сейчас доступ в парк временно ограничен. Об этом говорится в сообщении на сайте «Зарядья».
«Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства. Работники и посетители эвакуированы. Работают кинологические службы», – сказано в сообщении.
Ранее 15 августа был эвакуирован Большой театр. Причиной стало анонимное сообщение о минировании, которое поступило в кассы театра. В результате угроза не подтвердилась, в ходе проверки опасных предметов не было обнаружено.
Парк «Зарядье» был открыт в 2017 г. Он находится в центре Москвы, на ул. Варварка, в 1,5 км от Большого театра.