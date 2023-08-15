Парк «Зарядье» возобновил работу
Парк «Зарядье» возобновил прием посетителей. Сообщение о том, что доступ в парк ограничен, исчезло с главной страницы сайта «Зарядья».
Объявление о том, что доступ на территорию парка временно закрыли, появилось около 18:00 15 августа в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве. Работников и посетителей эвакуировали. Парк обследовали кинологические службы.
15 августа также эвакуировали Большой театр. Причиной стало анонимное сообщение о минировании, которое поступило в кассы театра. В результате угроза не подтвердилась, в ходе проверки опасных предметов не было обнаружено.