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Парк «Зарядье» возобновил работу

Ведомости

Парк «Зарядье» возобновил прием посетителей. Сообщение о том, что доступ в парк ограничен, исчезло с главной страницы сайта «Зарядья». 

Объявление о том, что доступ на территорию парка временно закрыли, появилось около 18:00 15 августа в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве. Работников и посетителей эвакуировали. Парк обследовали кинологические службы.

15 августа также эвакуировали Большой театр. Причиной стало анонимное сообщение о минировании, которое поступило в кассы театра. В результате угроза не подтвердилась, в ходе проверки опасных предметов не было обнаружено. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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