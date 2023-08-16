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Общество

В Приморье объявили награду в 200 000 рублей за данные о повредивших флаги

Ведомости

Полиция Приморского края объявила вознаграждение в размере 200 000 руб. за информацию о людях, которые порезали флаги России на месте захоронения участников спецоперации во Владивостоке. Об этом сообщили в УМВД по Приморскому краю. 

«Полиция Приморского края осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 000 руб. неравнодушному гражданину, готовому оказать правоохранительным органам помощь в раскрытии данного преступления и задержании лиц, его совершивших», – сказано в сообщении. 

Инцидент произошел в ночь на 3 июля на Аллее героев Морского кладбища во Владивостоке. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК РФ (надругательство над госфлагом России). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до одного года.

По информации «РИА Новости», всего в ночь на 3 июля было повреждено 38 флагов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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