В Приморье объявили награду в 200 000 рублей за данные о повредивших флаги
Полиция Приморского края объявила вознаграждение в размере 200 000 руб. за информацию о людях, которые порезали флаги России на месте захоронения участников спецоперации во Владивостоке. Об этом сообщили в УМВД по Приморскому краю.
«Полиция Приморского края осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 000 руб. неравнодушному гражданину, готовому оказать правоохранительным органам помощь в раскрытии данного преступления и задержании лиц, его совершивших», – сказано в сообщении.
Инцидент произошел в ночь на 3 июля на Аллее героев Морского кладбища во Владивостоке. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК РФ (надругательство над госфлагом России). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до одного года.
По информации «РИА Новости», всего в ночь на 3 июля было повреждено 38 флагов.