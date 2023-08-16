В Приморье объявили награду в 200 000 рублей за данные о повредивших флаги

Инцидент произошел в ночь на 3 июля на Аллее героев Морского кладбища во Владивостоке. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК РФ (надругательство над госфлагом России). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до одного года.