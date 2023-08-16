Газета
Общество

Глава Дагестана рассказал о беседе с Путиным о взрыве в Махачкале

Ведомости

Глава Дагестана Сергей Меликов по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным взрыв на АЗС в Махачкале. Об этом Меликов рассказал в ходе встречи с журналистами.

Меликов доложил главе государства о происшествии вчера, 15 августа, в первой половине дня. «Он внимательно выслушал доклад. Я доложил об обстоятельствах происшествия и о предполагаемых причинах происшествия, <....> и о тех мерах, которые мы приняли», – рассказал подробности Меликов (цитата по ТАСС).

В ходе разговора, по словам главы республики, Путин тепло отозвался о Дагестане и о его жителях. «Безусловно, поинтересовался, какая помощь с точки зрения федеральных решений нам нужна, и предложил этими мерами поддержки воспользоваться», - добавил Меликов.

Ранее по теме: СК назвал нарушение условий хранения агрохимикатов одной из причин взрыва в Махачкале

Вечером 14 августа на заправке «Нафта» в Махачкале произошел взрыв, после того как на нее перекинулся огонь с автосервиса. За взрывом последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. Утром 15 августа МЧС сообщило о полной ликвидации огня. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн.

По факту инцидента Следственный комитет (СК) по Дагестану возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В связи с инцидентом генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил оперативно проверить законность размещения автозаправочных станций в республике. Позже в СК сообщили, что одной из возможных причин взрыва могло стать неправильное хранение агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.

В результате происшествия пострадали 115 человек, 35 из них погибли. Ранее Меликов сообщил, что власти выплатят семьям погибших по 1 млн руб., а пострадавшим - от 200 000 до 400 000 руб. 15 августа в Дагестане объявили днем траура. Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных