Глава Дагестана рассказал о беседе с Путиным о взрыве в Махачкале

Вечером 14 августа на заправке «Нафта» в Махачкале произошел взрыв, после того как на нее перекинулся огонь с автосервиса. За взрывом последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. Утром 15 августа МЧС сообщило о полной ликвидации огня. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн.