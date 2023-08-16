Глава Дагестана рассказал о беседе с Путиным о взрыве в Махачкале
Глава Дагестана Сергей Меликов по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным взрыв на АЗС в Махачкале. Об этом Меликов рассказал в ходе встречи с журналистами.
Меликов доложил главе государства о происшествии вчера, 15 августа, в первой половине дня. «Он внимательно выслушал доклад. Я доложил об обстоятельствах происшествия и о предполагаемых причинах происшествия, <....> и о тех мерах, которые мы приняли», – рассказал подробности Меликов (цитата по ТАСС).
В ходе разговора, по словам главы республики, Путин тепло отозвался о Дагестане и о его жителях. «Безусловно, поинтересовался, какая помощь с точки зрения федеральных решений нам нужна, и предложил этими мерами поддержки воспользоваться», - добавил Меликов.
Вечером 14 августа на заправке «Нафта» в Махачкале произошел взрыв, после того как на нее перекинулся огонь с автосервиса. За взрывом последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. Утром 15 августа МЧС сообщило о полной ликвидации огня. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн.
По факту инцидента Следственный комитет (СК) по Дагестану возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В связи с инцидентом генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил оперативно проверить законность размещения автозаправочных станций в республике. Позже в СК сообщили, что одной из возможных причин взрыва могло стать неправильное хранение агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.
В результате происшествия пострадали 115 человек, 35 из них погибли. Ранее Меликов сообщил, что власти выплатят семьям погибших по 1 млн руб., а пострадавшим - от 200 000 до 400 000 руб. 15 августа в Дагестане объявили днем траура. Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва.