В Москву поступили 16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале
В московские больницы доставили 16 человек, пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале 14 августа. Шестеро из них находятся в очень тяжелом состоянии, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них трое детей...Шесть человек, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии», – написал он.
Девять пострадавших находятся в институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ им. Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больнице им. Сперанского, рассказал Собянин, всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Вечером 14 августа взрыв произошел на заправке «Нафта» в Махачкале после того, как огонь перекинулся с автосервиса. За взрывом последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. Утром 15 августа МЧС сообщило о полной ликвидации огня. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн.
В результате происшествия пострадали 115 человек, 35 из них погибли. В больницы были доставлены 64 человека, в том числе 16 детей. 15 августа объявлено в Дагестане днем траура. Власти Дагестана выплатят семьям погибших по 1 млн руб. Пострадавшие получат от 200 000 до 400 000 руб. в зависимости от степени тяжести причиненного вреда здоровью. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва.
По факту инцидента СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В связи с трагедией генпрокурор России Игорь Краснов поручил оперативно проверить законность размещения автозаправочных станций в республике. Ранее в СК сообщили, что одной из возможных причин взрыва может стать неправильное хранение агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.