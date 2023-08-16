В Москву поступили 16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

В результате происшествия пострадали 115 человек, 35 из них погибли. В больницы были доставлены 64 человека, в том числе 16 детей. 15 августа объявлено в Дагестане днем траура. Власти Дагестана выплатят семьям погибших по 1 млн руб. Пострадавшие получат от 200 000 до 400 000 руб. в зависимости от степени тяжести причиненного вреда здоровью. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва.