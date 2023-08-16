В Японии более 1800 человек оказались заблокированы из-за тайфуна «Лан»

«Лан» обрушился на крупнейший полуостров Японии Кии утром 15 августа, став первым в этом году тайфуном, пересекшим побережье страны. Как сообщило Японское метеорологическое агентство, тайфун пересек залив Осака и позже в тот же день перешел в район Акаси префектуры Хёго. Под удар стихии может попасть северная часть страны вдоль побережья Японского моря – тайфун движется на северо-восток со скоростью 30 км/час.