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Общество

В Японии более 1800 человек оказались заблокированы из-за тайфуна «Лан»

Ведомости

Более 1800 жителей префектуры Тоттори на западе Японии оказались изолированы от внешнего мира из-за последствий тайфуна «Лан», передает агентство Kyodo.

По его информации, тайфун разрушил два моста, а возникшие из-за него оползни заблокировали все дороги.

«Лан» обрушился на крупнейший полуостров Японии Кии утром 15 августа, став первым в этом году тайфуном, пересекшим побережье страны. Как сообщило Японское метеорологическое агентство, тайфун пересек залив Осака и позже в тот же день перешел в район Акаси префектуры Хёго. Под удар стихии может попасть северная часть страны вдоль побережья Японского моря – тайфун движется на северо-восток со скоростью 30 км/час.

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По данным властей, пострадали 49 человек в восьми префектурах. Как уточняет телеканал NHK, власти префектур Сидзуока, Гифу и Тоттори в центральной и западной Японии издали приказы об эвакуации. Граждан также призываются остерегаться гроз и торнадо. Из-за стихии оказалось нарушено транспортное сообщение в западной и центральной Японии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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