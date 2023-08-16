В Японии более 1800 человек оказались заблокированы из-за тайфуна «Лан»
Более 1800 жителей префектуры Тоттори на западе Японии оказались изолированы от внешнего мира из-за последствий тайфуна «Лан», передает агентство Kyodo.
По его информации, тайфун разрушил два моста, а возникшие из-за него оползни заблокировали все дороги.
«Лан» обрушился на крупнейший полуостров Японии Кии утром 15 августа, став первым в этом году тайфуном, пересекшим побережье страны. Как сообщило Японское метеорологическое агентство, тайфун пересек залив Осака и позже в тот же день перешел в район Акаси префектуры Хёго. Под удар стихии может попасть северная часть страны вдоль побережья Японского моря – тайфун движется на северо-восток со скоростью 30 км/час.
По данным властей, пострадали 49 человек в восьми префектурах. Как уточняет телеканал NHK, власти префектур Сидзуока, Гифу и Тоттори в центральной и западной Японии издали приказы об эвакуации. Граждан также призываются остерегаться гроз и торнадо. Из-за стихии оказалось нарушено транспортное сообщение в западной и центральной Японии.