В Приморье ввели режим ЧС из-за паводка

В начале августа в Приморье прошли сильные дожди, вызванные ​​тайфуном «Ханун» и полярным фронтом. Ливни вызвали подъем уровня воды в реках, из-за чего пострадали 15 муниципальных образований. 15 августа в Приморье объявили штормовое предупреждение, в восточной части региона ожидаются сильные дожди из-за нового тайфуна «Лан». По данным Примгидромета, может выпасть до 150 мм осадков.