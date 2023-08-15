В Приморье ввели режим ЧС из-за паводка
Власти Приморского края ввели режим ЧС регионального характера из-за паводка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Кожемяко.
«Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения», – пояснил глава региона.
В начале августа в Приморье прошли сильные дожди, вызванные тайфуном «Ханун» и полярным фронтом. Ливни вызвали подъем уровня воды в реках, из-за чего пострадали 15 муниципальных образований. 15 августа в Приморье объявили штормовое предупреждение, в восточной части региона ожидаются сильные дожди из-за нового тайфуна «Лан». По данным Примгидромета, может выпасть до 150 мм осадков.
По состоянию на 15 августа, в 14 муниципалитетах затоплено 2945 жилых домов, 3221 приусадебный участок, от дорожного сообщения отрезаны 26 населенных пунктов, сообщили в краевом ГУ МЧС. За последние сутки вода ушла из 1675 домов, также восстановлено сообщение с двумя населенными пунктами.
Всего с затопленных территорий эвакуировано более 4500 человек. От паводков пострадали 65 населенных пунктов.