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Общество

В Приморье ввели режим ЧС из-за паводка

Ведомости

Власти Приморского края ввели режим ЧС регионального характера из-за паводка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Кожемяко.

«Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения», – пояснил глава региона.

В начале августа в Приморье прошли сильные дожди, вызванные ​​тайфуном «Ханун» и полярным фронтом. Ливни вызвали подъем уровня воды в реках, из-за чего пострадали 15 муниципальных образований. 15 августа в Приморье объявили штормовое предупреждение, в восточной части региона ожидаются сильные дожди из-за нового тайфуна «Лан». По данным Примгидромета, может выпасть до 150 мм осадков.

По состоянию на 15 августа, в 14 муниципалитетах затоплено 2945 жилых домов, 3221 приусадебный участок, от дорожного сообщения отрезаны 26 населенных пунктов, сообщили в краевом ГУ МЧС. За последние сутки вода ушла из 1675 домов, также восстановлено сообщение с двумя населенными пунктами.

Всего с затопленных территорий эвакуировано более 4500 человек. От паводков пострадали 65 населенных пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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