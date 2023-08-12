Из-за сильных дождей в Приморье пострадали 65 населенных пунктов

11 августа в регионе ввели режим ЧС местного уровня из-за паводков. Режим ЧС также действует в Черниговском округе, Надеждинском и Спасском районах, Красноармейском и Анучинском муниципальных округах, а также в Лесозаводске. В Хорольском районе Приморского края также введен местный режим ЧС из-за паводков. Погибли двое детей, их тела были извлечены из трубы сточных вод. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.