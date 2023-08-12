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Из-за сильных дождей в Приморье пострадали 65 населенных пунктов

Ведомости

Из-за сильных дождей в Приморском крае пострадали 65 населенных пунктов, сильнее всего – Уссурийск и Спасск-Дальний, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

На данный момент из-за паводка подтопленными остаются семь многоквартирных домов (все в микрорайоне «Семь ветров» в Уссурийске), 729 частных, а также 1983 приусадебных участка. В Спасске-Дальнем подтоплено 120 частных домов, подвал в местной школе и в детском доме.

В Уссурийске эвакуировано 212 человек, а в Спасске-Дальнем – 304. Всего в пунктах временного размещения по всему краю находятся 612 человек. Режим ЧС объявлен в 15 муниципалитетах.

В региональном управлении МЧС сообщили об отправке в Уссурийск дополнительной инженерной техники и 48 спасателей для устранения последствий паводка. Всего в работах задействовано 199 человек личного состава и 50 единиц техники.

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11 августа в регионе ввели режим ЧС местного уровня из-за паводков. Режим ЧС также действует в Черниговском округе, Надеждинском и Спасском районах, Красноармейском и Анучинском муниципальных округах, а также в Лесозаводске. В Хорольском районе Приморского края также введен местный режим ЧС из-за паводков. Погибли двое детей, их тела были извлечены из трубы сточных вод. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В местной администрации ранее сообщили ТАСС, что наводнение в Уссурийске стало самым крупным за последние десять лет, пострадало до 40% его территории. Уровень воды в реке Раздольная поднялся на 10 м, оказавшись выше строящейся дамбы, которая и защищала пострадавший микрорайон «Семь ветров».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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