Из-за сильных дождей в Приморье пострадали 65 населенных пунктов
Из-за сильных дождей в Приморском крае пострадали 65 населенных пунктов, сильнее всего – Уссурийск и Спасск-Дальний, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
На данный момент из-за паводка подтопленными остаются семь многоквартирных домов (все в микрорайоне «Семь ветров» в Уссурийске), 729 частных, а также 1983 приусадебных участка. В Спасске-Дальнем подтоплено 120 частных домов, подвал в местной школе и в детском доме.
В Уссурийске эвакуировано 212 человек, а в Спасске-Дальнем – 304. Всего в пунктах временного размещения по всему краю находятся 612 человек. Режим ЧС объявлен в 15 муниципалитетах.
В региональном управлении МЧС сообщили об отправке в Уссурийск дополнительной инженерной техники и 48 спасателей для устранения последствий паводка. Всего в работах задействовано 199 человек личного состава и 50 единиц техники.
11 августа в регионе ввели режим ЧС местного уровня из-за паводков. Режим ЧС также действует в Черниговском округе, Надеждинском и Спасском районах, Красноармейском и Анучинском муниципальных округах, а также в Лесозаводске. В Хорольском районе Приморского края также введен местный режим ЧС из-за паводков. Погибли двое детей, их тела были извлечены из трубы сточных вод. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
В местной администрации ранее сообщили ТАСС, что наводнение в Уссурийске стало самым крупным за последние десять лет, пострадало до 40% его территории. Уровень воды в реке Раздольная поднялся на 10 м, оказавшись выше строящейся дамбы, которая и защищала пострадавший микрорайон «Семь ветров».