Газета
Общество

Обвиняемый в сожжении Корана пожаловался на избиение сыном Кадырова

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила обращение от обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля о том, что его в СИЗО избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Об этом Москалькова написала в своем Telegram-канале.

«Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров», – написала уполномоченный.

Москалькова попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева провести проверку по поступившей информации и обратить особое внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

Ранее по теме: Обвиняемого в сожжении Корана доставили в СИЗО Грозного

Солтаев сообщил журналистам, что ему поступило обращение от Журавеля. Сегодня он лично с ним пообщался. В ходе беседы Журавель рассказал, что его били по рукам и ногам, и попросил передать обращение Москальковой.

«Я думаю, органы будут заниматься, далее уже будет непосредственно работа МВД, конкретно следственных органов», – уточнил он (цитата по «РИА Новости»).

При этом Солтаев показал заявление Журавеля, в котором он рассказал, что во время встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым «раскаялся в преступлении». В обращении содержится информация, что после ухода Кадырова его сын избил Журавеля.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В мае Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих в религиозных местах), затем его передали для расследования в СК по Чечне. По данным следствия, мужчина сжег Коран возле Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, снимая свои действия на видео. Затем Журавель опубликовал ролик в интернете. В ходе допроса он признался, что совершил акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 000 руб. Он также сообщил, что снимал для спецслужб Украины военные объекты.

Суд арестовал Журавеля. В конце мая его доставили в СИЗО в Чечне.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных