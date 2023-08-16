Обвиняемый в сожжении Корана пожаловался на избиение сыном Кадырова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила обращение от обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля о том, что его в СИЗО избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Об этом Москалькова написала в своем Telegram-канале.
«Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров», – написала уполномоченный.
Москалькова попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева провести проверку по поступившей информации и обратить особое внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.
Солтаев сообщил журналистам, что ему поступило обращение от Журавеля. Сегодня он лично с ним пообщался. В ходе беседы Журавель рассказал, что его били по рукам и ногам, и попросил передать обращение Москальковой.
«Я думаю, органы будут заниматься, далее уже будет непосредственно работа МВД, конкретно следственных органов», – уточнил он (цитата по «РИА Новости»).
При этом Солтаев показал заявление Журавеля, в котором он рассказал, что во время встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым «раскаялся в преступлении». В обращении содержится информация, что после ухода Кадырова его сын избил Журавеля.
В мае Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих в религиозных местах), затем его передали для расследования в СК по Чечне. По данным следствия, мужчина сжег Коран возле Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, снимая свои действия на видео. Затем Журавель опубликовал ролик в интернете. В ходе допроса он признался, что совершил акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 000 руб. Он также сообщил, что снимал для спецслужб Украины военные объекты.
Суд арестовал Журавеля. В конце мая его доставили в СИЗО в Чечне.