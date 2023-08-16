Умер бывший замминистра обороны России Геннадий Жидко

В 2016 г. возглавлял штаб группировки Вооруженных сил (ВС) РФ в Сирии. Был заместителем начальника Генштаба ВС РФ. В 2018 г. его представили как командующего Восточного военного округа. С ноября 2021 г. по июль 2022 г. Жидко был замминистра обороны – начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Он имеет различные военные награды. В 2017 г. Жидко было присвоено звание Героя России.