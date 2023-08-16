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Умер бывший замминистра обороны России Геннадий Жидко

Ведомости

Умер экс-командующий войсками Восточного военного округа и бывший заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Геннадий Жидко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко», – написал Дегтярев. Губернатор также отметил, что Жидко был «очень требовательным в службе» и «именно таких командиров называют полководцами».

Жидко родился в Узбекской ССР в 1965 г. Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. После училища его распределили в Туркестанский военный округ. Затем он занимал различные руководящие должности в военных структурах, в том числе командовал мотострелковым полком, дивизией, был начальником штаба и др.

В 2016 г. возглавлял штаб группировки Вооруженных сил (ВС) РФ в Сирии. Был заместителем начальника Генштаба ВС РФ. В 2018 г. его представили как командующего Восточного военного округа. С ноября 2021 г. по июль 2022 г. Жидко был замминистра обороны – начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Он имеет различные военные награды. В 2017 г. Жидко было присвоено звание Героя России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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