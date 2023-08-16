Умер бывший замминистра обороны России Геннадий Жидко
Умер экс-командующий войсками Восточного военного округа и бывший заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Геннадий Жидко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
«После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко», – написал Дегтярев. Губернатор также отметил, что Жидко был «очень требовательным в службе» и «именно таких командиров называют полководцами».
Жидко родился в Узбекской ССР в 1965 г. Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. После училища его распределили в Туркестанский военный округ. Затем он занимал различные руководящие должности в военных структурах, в том числе командовал мотострелковым полком, дивизией, был начальником штаба и др.
В 2016 г. возглавлял штаб группировки Вооруженных сил (ВС) РФ в Сирии. Был заместителем начальника Генштаба ВС РФ. В 2018 г. его представили как командующего Восточного военного округа. С ноября 2021 г. по июль 2022 г. Жидко был замминистра обороны – начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Он имеет различные военные награды. В 2017 г. Жидко было присвоено звание Героя России.