Умерла итальянская оперная певица Рената Скотто
Обладательница одного из самых знаменитых сопрано, итальянская оперная певица Рената Скотто скончалась на 90-м году жизни. Об этом сообщила газета La Stampa.
Рената Скотто родилась в 1934 г., училась пению в Милане у Эмилио Гирардини и дебютировала в 18 лет на родине, в Савоне, в роли Виолетты в «Травиате». Затем выступала в миланской Ла Скала вместе с Ренатой Тебальди и Марио Дель Монако, гастролировала по всему миру.
В ее репертуаре было около 40 партий. Рената Скотто также известна как оперный режиссер и наставник. В 1964 г. Рената Скотто впервые приехала в Россию и пела в опере «Лючия ди Ламмермур» на сцене Большого театра. В 2011 г. она оценивала выступления вокалистов на XIV Международном конкурсе Чайковского. В 2019 г. посетила в Санкт-Петербург для участия в XII Международном конкурсе молодых оперных певцов Елены Образцовой.
Среди самых значительных достижений Ренаты Скотты – премия Святого Михаила (1994), премия «Эмми» за телепостановку «Травиаты» для «Нью-Йорк Сити Опера» (1995 ) и Opera News Award (2006). Последнюю премию ей вручили как певице и педагогу – после завершения певческой карьеры она преподавала вокальное мастерство в Джульярдской школе в Нью-Йорке и в Академии святой Цецилии в Риме.