Умерла итальянская оперная певица Рената Скотто

В ее репертуаре было около 40 партий. Рената Скотто также известна как оперный режиссер и наставник. В 1964 г. Рената Скотто впервые приехала в Россию и пела в опере «Лючия ди Ламмермур» на сцене Большого театра. В 2011 г. она оценивала выступления вокалистов на XIV Международном конкурсе Чайковского. В 2019 г. посетила в Санкт-Петербург для участия в XII Международном конкурсе молодых оперных певцов Елены Образцовой.