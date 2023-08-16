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Умерла итальянская оперная певица Рената Скотто

Ведомости

Обладательница одного из самых знаменитых сопрано, итальянская оперная певица Рената Скотто скончалась на 90-м году жизни. Об этом сообщила газета La Stampa.

Рената Скотто родилась в 1934 г., училась пению в Милане у Эмилио Гирардини и дебютировала в 18 лет на родине, в Савоне, в роли Виолетты в «Травиате». Затем выступала в миланской Ла Скала вместе с Ренатой Тебальди и Марио Дель Монако, гастролировала по всему миру.

В ее репертуаре было около 40 партий. Рената Скотто также известна как оперный режиссер и наставник. В 1964 г. Рената Скотто впервые приехала в Россию и пела в опере «Лючия ди Ламмермур» на сцене Большого театра. В 2011 г. она оценивала выступления вокалистов на XIV Международном конкурсе Чайковского. В 2019 г. посетила в Санкт-Петербург для участия в XII Международном конкурсе молодых оперных певцов Елены Образцовой.

Среди самых значительных достижений Ренаты Скотты – премия Святого Михаила (1994), премия «Эмми» за телепостановку «Травиаты» для «Нью-Йорк Сити Опера» (1995 ) и Opera News Award (2006). Последнюю премию ей вручили как певице и педагогу – после завершения певческой карьеры она преподавала вокальное мастерство в Джульярдской школе в Нью-Йорке и в Академии святой Цецилии в Риме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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