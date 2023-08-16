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Путин поручил оформить документы для помощи пострадавшим от наводнения в Приморье

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС РФ и губернатору Приморского края оформить все документы для оказания помощи пострадавшим от наводнений в регионе. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства РФ.

Глава МЧС Александр Куренков доложил о сложной паводковой ситуации в Приморье, где с начала августа наблюдались подъемы уровня воды в реках. В 71 населенном пункте в зоне затопления оказались жилые дома, приусадебные участки и автомобильные дороги, нарушено транспортное сообщение и энергоснабжение. С подтопленных территорий эвакуировано более 4500 человек, в том числе 715 детей. В восьми пунктах временного размещения находятся 275 человек.

На вопрос президента, нужна ли дополнительная помощь, Куренков ответил, что Приморскому краю «понадобится финансовая помощь». «Пострадавших немало, я разговаривал с губернатором – им понадобится», – сказал он.

«Вы тогда вместе с губернатором организуйте соответствующий запрос, оформите все, что нужно. Понятно, что нужно делать в таких случаях, и сделать нужно как можно быстрее», – поручил Путин.

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Куренков также сообщил о приближении нового тайфуна, который заходит на те же районы, что и в прошлом году, но, по оценке главы МЧС, в этом году «нагрузка будет чуть полегче». «Расслабляться нельзя. Полегче, побольше – там сейчас непонятно. Ясно, что прогноз есть, но все равно надо внимательно мониторить ситуацию», – сказал президент.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики предоставит Приморскому краю 340 млн руб. на ликвидацию последствий наводнений. Об этом 15 августа сообщил в своем Telegram-канале глава ведомства Алексей Чекунков.

Власти Приморского края ввели режим ЧС регионального характера из-за паводка. В начале августа в Приморье прошли сильные дожди, вызванные тайфуном «Ханун» и полярным фронтом. На наступившей неделе Примгидромет оценивает ситуацию в крае как неустойчивую из-за тайфуна «Лан», который 16 и 17 августа принесет на восток региона сильные дожди.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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