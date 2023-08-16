Путин поручил оформить документы для помощи пострадавшим от наводнения в Приморье

Куренков также сообщил о приближении нового тайфуна, который заходит на те же районы, что и в прошлом году, но, по оценке главы МЧС, в этом году «нагрузка будет чуть полегче». «Расслабляться нельзя. Полегче, побольше – там сейчас непонятно. Ясно, что прогноз есть, но все равно надо внимательно мониторить ситуацию», – сказал президент.