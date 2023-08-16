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Более 97% раненых военных возвращаются в строй после лечения

Ведомости

Более 97% раненых военнослужащих возвращаются в строй после восстановления. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой заявление начальника главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрия Тришкина на форуме «Армия-2023».

По словам Тришкина, этого удалось достичь благодаря улучшению показателей оказания медицинской помощи, в том числе временных. Основой оказания помощи на передовой в зоне спецоперации стали подвижные медицинские группы медотрядов спецназначения, в состав которых входят травматолог, хирург, анестезиолог, несколько специалистов узкого профиля, средний медперсонал.

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По словам представителя Минобороны, опыт первой помощи во время спецоперации учли при подготовке бойцов: разработана и доведена до войск новая программа военно-медицинской подготовки, включающая базовый, расширенный и специальный уровни. Количество учебных часов по этой программе выросло почти вдвое. Кроме командиров, к занятиям привлекают санинструкторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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