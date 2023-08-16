Более 97% раненых военных возвращаются в строй после лечения

По словам представителя Минобороны, опыт первой помощи во время спецоперации учли при подготовке бойцов: разработана и доведена до войск новая программа военно-медицинской подготовки, включающая базовый, расширенный и специальный уровни. Количество учебных часов по этой программе выросло почти вдвое. Кроме командиров, к занятиям привлекают санинструкторов.