Более 97% раненых военных возвращаются в строй после лечения
Более 97% раненых военнослужащих возвращаются в строй после восстановления. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой заявление начальника главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрия Тришкина на форуме «Армия-2023».
По словам Тришкина, этого удалось достичь благодаря улучшению показателей оказания медицинской помощи, в том числе временных. Основой оказания помощи на передовой в зоне спецоперации стали подвижные медицинские группы медотрядов спецназначения, в состав которых входят травматолог, хирург, анестезиолог, несколько специалистов узкого профиля, средний медперсонал.
По словам представителя Минобороны, опыт первой помощи во время спецоперации учли при подготовке бойцов: разработана и доведена до войск новая программа военно-медицинской подготовки, включающая базовый, расширенный и специальный уровни. Количество учебных часов по этой программе выросло почти вдвое. Кроме командиров, к занятиям привлекают санинструкторов.