Путин подписал указ о зачете госслужащим из новых регионов предыдущего стажа работы
Получившим гражданство России жителям новых регионов при поступлении на государственную или муниципальную службу будут учитывать аналогичный стаж, полученный в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также на Украине. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Нововведение коснется депутатов, судей, дипломатических работников, работников прокуратуры и других государственных должностей. Уточняется, что в стаже не будет учитываться срок службы в воинских и иных формированиях, признанных в России террористическими, в периоды добровольного членства в экстремистских организациях, в период участия в противоправных действиях против ДНР и ЛНР, а также участия в боевых действиях в составе вооруженных сил или иных формирований Украины против России.
Стаж, полученный в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также на Украине, будет учитываться при определении продолжительности ежегодного дополнительного отпуска за выслугу лет и размера выплаты за безупречную и эффективную государственную службу.
30 мая премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития в ближайшие восемь лет. Мишустин напомнил о разработанной программе социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В частности, ее меры направлены на сохранение рабочих мест, запуск дополнительных мощностей и дальнейшую поддержку различных секторов экономики.