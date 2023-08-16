Путин подписал указ о зачете госслужащим из новых регионов предыдущего стажа работы

Нововведение коснется депутатов, судей, дипломатических работников, работников прокуратуры и других государственных должностей. Уточняется, что в стаже не будет учитываться срок службы в воинских и иных формированиях, признанных в России террористическими, в периоды добровольного членства в экстремистских организациях, в период участия в противоправных действиях против ДНР и ЛНР, а также участия в боевых действиях в составе вооруженных сил или иных формирований Украины против России.