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Путин подписал указ о зачете госслужащим из новых регионов предыдущего стажа работы

Ведомости

Получившим гражданство России жителям новых регионов при поступлении на государственную или муниципальную службу будут учитывать аналогичный стаж, полученный в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также на Украине. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Нововведение коснется депутатов, судей, дипломатических работников, работников прокуратуры и других государственных должностей. Уточняется, что в стаже не будет учитываться срок службы в воинских и иных формированиях, признанных в России террористическими, в периоды добровольного членства в экстремистских организациях, в период участия в противоправных действиях против ДНР и ЛНР, а также участия в боевых действиях в составе вооруженных сил или иных формирований Украины против России.

Стаж, полученный в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также на Украине, будет учитываться при определении продолжительности ежегодного дополнительного отпуска за выслугу лет и размера выплаты за безупречную и эффективную государственную службу.

Ранее по теме: Мишустин заявил о цели вывести новые регионы на общероссийский уровень за восемь лет

30 мая премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития в ближайшие восемь лет. Мишустин напомнил о разработанной программе социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В частности, ее меры направлены на сохранение рабочих мест, запуск дополнительных мощностей и дальнейшую поддержку различных секторов экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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