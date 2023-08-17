ФСБ пресекла подрыв станций связи в Красноярском крае
В Красноярском крае задержаны двое мужчин, планировавших подрыв базовых станций связи в закрытом городе Зеленогорске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России, передает ТАСС.
Задержанные являются сторонниками идеологии организации «Граждане СССР» (признана экстремистской и запрещена в РФ). По данным ФСБ, они хотели подорвать в Зеленогорске станции ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком», чтобы помешать рассылке через «Госуслуги» повесток о призыве на военную службу.
Через третье лицо злоумышленники планировали купить тротиловые шашки и инициирующее взрывное устройство. Мужчин задержали при получении взрывчатых веществ, уточнили в ведомстве.
Фигуранты помещены в СИЗО. Против них возбуждены дела по ч. 3 ст. 30, п. «а», ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (покушение на незаконные приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение теракта).
Ранее сегодня, 17 августа, УФСБ по Хабаровскому краю отчиталась о задержании командира отряда территориальной обороны ВСУ, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. По данным ведомства, он собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Против задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ему грозит до 20 лет лишения свободы.