ФСБ пресекла подрыв станций связи в Красноярском крае

Ранее сегодня, 17 августа, УФСБ по Хабаровскому краю отчиталась о задержании командира отряда территориальной обороны ВСУ, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. По данным ведомства, он собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Против задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ему грозит до 20 лет лишения свободы.