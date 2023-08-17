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ФСБ сообщила о задержании за шпионаж командира теробороны ВСУ в Херсонской области

Ведомости

В Херсонской области задержан за шпионаж гражданин Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Хабаровскому краю, передает «РИА Новости».

УФСБ России по Восточному военному округу выявила и пресекла деятельность злоумышленника. Затем контрразведчики, работающие в зоне спецоперации, вышли в Херсонской области на гражданина Украины, которого заподозрили в шпионаже, следует из сообщения ведомства. 

Задержанным оказался 54-летний командир отряда территориальной обороны ВСУ. По версии ФСБ, он собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). 

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Максимальное наказание по статье составляет до 20 лет лишения свободы.

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4 августа ФСБ сообщила о пресечении в Херсонской области деятельность двух украинцев, которые также передавали Украине данные о дислокации российских военных. Их обвиняют по ч. 2 ст. 35 ст. 276 УК РФ (шпионаж группой лиц). По версии следствия, граждане Украины действовали по заданию представителей ВСУ. 

31 июля уголовное дело о шпионаже в пользу Украины было возбуждено против жителя ДНР. По данным ФСБ, фигурант собирал и передавал информацию о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов по заданию СБУ. Еще четырем жителям ДНР было вынесено предостережение о недопустимости противоправных действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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