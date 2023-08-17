ФСБ сообщила о задержании за шпионаж командира теробороны ВСУ в Херсонской области

31 июля уголовное дело о шпионаже в пользу Украины было возбуждено против жителя ДНР. По данным ФСБ, фигурант собирал и передавал информацию о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов по заданию СБУ. Еще четырем жителям ДНР было вынесено предостережение о недопустимости противоправных действий.