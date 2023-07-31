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Политика

ФСБ возбудила в ДНР уголовное дело о шпионаже в пользу Украины

Ведомости

Управление ФСБ по ДНР возбудило против жителя республики уголовное дело по факту разведки в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Дело заведено по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Максимальное наказание по статье составляет 20 лет лишения свободы. Как пояснили в УФСБ, фигурант собирал и передавал информацию о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Еще четырем жителям ДНР вынесено предостережение о недопустимости противоправных действий. В ведомстве отметили, что СБУ предлагает сотрудничество «уязвимой категории граждан». Для этого украинская спецслужба прибегает к психологическому давлению, физической силе, шантажу и запугиванию, добавили в УФСБ. 

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Там уточнили, что люди, которые сообщили о фактах вербовки добровольно, освобождаются от уголовной ответственности.

27 июля два агента украинской разведки были приговорены к 15 годам лишения свободы за шпионаж. Осужденные были задержаны в прошлом году по подозрению в разведке в пользу Украины и причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению техники ВС России. Других подробностей в ФСБ не предоставили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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