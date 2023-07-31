ФСБ возбудила в ДНР уголовное дело о шпионаже в пользу Украины
Управление ФСБ по ДНР возбудило против жителя республики уголовное дело по факту разведки в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Дело заведено по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Максимальное наказание по статье составляет 20 лет лишения свободы. Как пояснили в УФСБ, фигурант собирал и передавал информацию о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
Еще четырем жителям ДНР вынесено предостережение о недопустимости противоправных действий. В ведомстве отметили, что СБУ предлагает сотрудничество «уязвимой категории граждан». Для этого украинская спецслужба прибегает к психологическому давлению, физической силе, шантажу и запугиванию, добавили в УФСБ.
Там уточнили, что люди, которые сообщили о фактах вербовки добровольно, освобождаются от уголовной ответственности.
27 июля два агента украинской разведки были приговорены к 15 годам лишения свободы за шпионаж. Осужденные были задержаны в прошлом году по подозрению в разведке в пользу Украины и причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению техники ВС России. Других подробностей в ФСБ не предоставили.