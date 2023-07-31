ФСБ возбудила в ДНР уголовное дело о шпионаже в пользу Украины

27 июля два агента украинской разведки были приговорены к 15 годам лишения свободы за шпионаж. Осужденные были задержаны в прошлом году по подозрению в разведке в пользу Украины и причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению техники ВС России. Других подробностей в ФСБ не предоставили.