Суд приговорил жителя ЛНР к 14 годам за сотрудничество с украинской разведкой
Верховный суд ЛНР приговорил жителя Лутугино к 14 годам колонии по делу о госизмене, пишет «РИА Новости».
Лутугино входит в состав ЛНР с 2014 г. По данным следствия, мужчина в течение года, с апреля 2021 г. по апрель 2022 г., занимался сбором сведений военного характера и информации, составляющей гостайну, в интересах главного управления разведки минобороны Украины. Уточняется, что он делал это за материальное вознаграждение.
Мужчина был признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), ему назначено наказание в виде 14 лет, которые он будет отбывать в колонии строгого режима. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненно.
4 июля ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины, который проживает на территории ЛНР, по делу о шпионаже. По информации ведомства, мужчина собирал и передавал сведения о местах дислокации и передвижении подразделений народной милиции ЛНР и российской армии. В его отношении возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.