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Суд приговорил жителя ЛНР к 14 годам за сотрудничество с украинской разведкой

Ведомости

Верховный суд ЛНР приговорил жителя Лутугино к 14 годам колонии по делу о госизмене, пишет «РИА Новости». 

Лутугино входит в состав ЛНР с 2014 г. По данным следствия, мужчина в течение года, с апреля 2021 г. по апрель 2022 г., занимался сбором сведений военного характера и информации, составляющей гостайну, в интересах главного управления разведки минобороны Украины. Уточняется, что он делал это за материальное вознаграждение. 

Мужчина был признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), ему назначено наказание в виде 14 лет, которые он будет отбывать в колонии строгого режима. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненно. 

4 июля ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины, который проживает на территории ЛНР, по делу о шпионаже. По информации ведомства, мужчина собирал и передавал сведения о местах дислокации и передвижении подразделений народной милиции ЛНР и российской армии. В его отношении возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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