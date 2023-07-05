Суд приговорил жителя ЛНР к 14 годам за сотрудничество с украинской разведкой

4 июля ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины, который проживает на территории ЛНР, по делу о шпионаже. По информации ведомства, мужчина собирал и передавал сведения о местах дислокации и передвижении подразделений народной милиции ЛНР и российской армии. В его отношении возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.