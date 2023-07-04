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ФСБ задержала жителя ЛНР по подозрению в шпионаже

Ведомости

Житель ЛНР задержан по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по республике.

Задержанный является гражданином Украины. По данным спецслужбы, с октября 2022 г. он по заданию человека, «действовавшего в интересах вооруженных формирований Украины», собирал и передавал сведения о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и российской армии.

Против мужчины возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст.276 УК РФ). Максимальное наказание по статье составляет 20 лет лишения свободы.

ФСБ также показало видео задержания. На кадрах лицо подозреваемого скрыто. Мужчина заявил, что осознавал ущерб, который могут нанести его действия. Он добавил, что планировал уехать из ЛНР.

29 июня Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца гражданку Украины по фамилии Ищук по делу о шпионаже. Ранее ее задержали в ЛНР по подозрению в сборе данных о дислокации российских военных. По версии следствия, с октября 2022 г. женщина собирала сведения о ВС России и Народной милиции ЛНР по заданию неназванного человека, действовавшего в интересах украинской военной разведки. Сама задержанная призналась, что передавала информацию через Telegram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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