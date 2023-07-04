ФСБ задержала жителя ЛНР по подозрению в шпионаже

29 июня Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца гражданку Украины по фамилии Ищук по делу о шпионаже. Ранее ее задержали в ЛНР по подозрению в сборе данных о дислокации российских военных. По версии следствия, с октября 2022 г. женщина собирала сведения о ВС России и Народной милиции ЛНР по заданию неназванного человека, действовавшего в интересах украинской военной разведки. Сама задержанная призналась, что передавала информацию через Telegram.