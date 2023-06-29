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Общество

В Москве арестовали собиравшую данные о российских военных украинку

Ведомости

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца гражданку Украины, ранее задержанную в ЛНР по подозрению в сборе данных о дислокации российских военных, сообщили ТАСС в суде.

Женщину по фамилии Ищук задержали ранее в Луганске сотрудники ФСБ, после чего этапировали в Москву. По версии следствия, с октября прошлого года женщина, проживающая в республике, собирала сведения о ВС России и Народной милиции ЛНР по заданию неназванного человека, действовавшего в интересах украинской военной разведки. Сама женщина призналась, что передавала такую информацию через Telegram.

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Против Ищук возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), по которой ей грозит до 20 лет лишения свободы. Дело, как отмечается, содержит секретную информацию, поэтому заседание суда состоялось в закрытом режиме.

Вчера, 28 июня, стало известно, что ФСБ заподозрила жителя Пензенской области в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) сведений о российских военнослужащих и их семьях. По версии ФСБ, в январе этого года мужчина 1984 г. р. за денежное вознаграждение собирал и передавал СБУ информацию о российских военнослужащих и членах их семей, «рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту госизмены (ст. 275 УК РФ).

До этого по этой же статье был арестован на два месяца россиянин по фамилии Хецоидзе. ФСБ сообщала о пресечении противоправной деятельности бывших работников организации ОПК, работавших на украинскую разведку. Они являются гражданами РФ, а также агентами Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Против подозреваемых возбуждено дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 и 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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