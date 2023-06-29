В Москве арестовали собиравшую данные о российских военных украинку
Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца гражданку Украины, ранее задержанную в ЛНР по подозрению в сборе данных о дислокации российских военных, сообщили ТАСС в суде.
Женщину по фамилии Ищук задержали ранее в Луганске сотрудники ФСБ, после чего этапировали в Москву. По версии следствия, с октября прошлого года женщина, проживающая в республике, собирала сведения о ВС России и Народной милиции ЛНР по заданию неназванного человека, действовавшего в интересах украинской военной разведки. Сама женщина призналась, что передавала такую информацию через Telegram.
Против Ищук возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), по которой ей грозит до 20 лет лишения свободы. Дело, как отмечается, содержит секретную информацию, поэтому заседание суда состоялось в закрытом режиме.
Вчера, 28 июня, стало известно, что ФСБ заподозрила жителя Пензенской области в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) сведений о российских военнослужащих и их семьях. По версии ФСБ, в январе этого года мужчина 1984 г. р. за денежное вознаграждение собирал и передавал СБУ информацию о российских военнослужащих и членах их семей, «рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту госизмены (ст. 275 УК РФ).
До этого по этой же статье был арестован на два месяца россиянин по фамилии Хецоидзе. ФСБ сообщала о пресечении противоправной деятельности бывших работников организации ОПК, работавших на украинскую разведку. Они являются гражданами РФ, а также агентами Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Против подозреваемых возбуждено дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 и 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).