В Москве арестовали собиравшую данные о российских военных украинку

Вчера, 28 июня, стало известно, что ФСБ заподозрила жителя Пензенской области в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) сведений о российских военнослужащих и их семьях. По версии ФСБ, в январе этого года мужчина 1984 г. р. за денежное вознаграждение собирал и передавал СБУ информацию о российских военнослужащих и членах их семей, «рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту госизмены (ст. 275 УК РФ).