ФСБ заподозрила жителя Пензенской области в сотрудничестве с СБУ
Сотрудники ФСБ заподозрили жителя Пензенской области в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) сведений о российских военнослужащих и их семьях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».
По версии ФСБ, в январе этого года мужчина 1984 г. р. за денежное вознаграждение собирал и передавал СБУ информацию о российских военнослужащих и членах их семей, «рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту госизмены (ст. 275 УК РФ). По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно.
На прошлой неделе по этой же статье был арестован на два месяца россиянин по фамилии Хецоидзе. ФСБ сообщала о пресечении противоправной деятельности бывших работников организации ОПК, работавших на украинскую разведку. Они являются гражданами РФ, а также агентами Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Против подозреваемых возбуждено дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 и 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).
28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.