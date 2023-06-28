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ФСБ заподозрила жителя Пензенской области в сотрудничестве с СБУ

Ведомости

Сотрудники ФСБ заподозрили жителя Пензенской области в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) сведений о российских военнослужащих и их семьях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс». 

По версии ФСБ, в январе этого года мужчина 1984 г. р. за денежное вознаграждение собирал и передавал СБУ информацию о российских военнослужащих и членах их семей, «рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту госизмены (ст. 275 УК РФ). По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно. 

На прошлой неделе по этой же статье был арестован на два месяца россиянин по фамилии Хецоидзе. ФСБ сообщала о пресечении противоправной деятельности бывших работников организации ОПК, работавших на украинскую разведку. Они являются гражданами РФ, а также агентами Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Против подозреваемых возбуждено дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 и 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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