Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене
Суд отправил в СИЗО на два месяца россиянина по фамилии Хецоидзе по делу о государственной измене, следует из картотеки Лефортовского суда столицы.
Ранее суд получил ходатайство об аресте Хецоидзе Г. Л., которому вменяют ст. 275 УК РФ (госизмена). Подробности расследования не приводятся, так как материалы дела засекречены.
13 июня ФСБ сообщила, что пресекла противоправную деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), работавших на украинскую разведку. Они являются гражданами РФ, а также агентами Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Против подозреваемых возбуждено дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 и 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).
28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.