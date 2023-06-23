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Общество

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

Ведомости

Суд отправил в СИЗО на два месяца россиянина по фамилии Хецоидзе по делу о государственной измене, следует из картотеки Лефортовского суда столицы.

Ранее суд получил ходатайство об аресте Хецоидзе Г. Л., которому вменяют ст. 275 УК РФ (госизмена). Подробности расследования не приводятся, так как материалы дела засекречены.

13 июня ФСБ сообщила, что пресекла противоправную деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), работавших на украинскую разведку. Они являются гражданами РФ, а также агентами Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Против подозреваемых возбуждено дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 и 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

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28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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