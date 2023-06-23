Московский суд получил ходатайство об аресте гражданина по делу о госизмене
В Лефортовский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о заключении под стражу гражданина по делу о госизмене. Соответствующее заявление зарегистрировано в электронной базе суда.
Следствие просит суд отправить под стражу Хецоидзе Г.Л., которому вменяют ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ходатайство передано на рассмотрение судьи Альбины Галимовой. Дата заседания пока не назначена.
21 июня Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании жителя Хабаровского края, которого подозревают в переводе криптовалюты на поддержку вооруженных сил Украины (ВСУ). Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о государственной измене – ст. 275 УК РФ. По версии ФСБ, житель Хабаровского края переводил криптовалюту через третьих лиц в иностранный благотворительный фонд для покупки беспилотников, боеприпасов и медицинского обмундирования для ВСУ.
28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. До этого закон был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.