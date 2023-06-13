ФСБ арестовала бывших работников ОПК по делу о работе на Украину

Задержанных подозревают в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, которые используются при создании вооружений и военной техники для ВКС. Кроме того, по данным ФСБ, они готовились к совершению взрывов на железнодорожных путях Курской и Белгородской областей, которые используются для снабжения российских военных, участвующих в спецоперации.