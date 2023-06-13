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ФСБ арестовала бывших работников ОПК по делу о работе на Украину

Ведомости

ФСБ России пресекла противоправную деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), работавших на украинскую разведку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Они являются гражданами РФ, а также агентами Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ), утверждает ФСБ. Регион, в котором задержали злоумышленников, и их количество не уточняются.

Задержанных подозревают в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, которые используются при создании вооружений и военной техники для ВКС. Кроме того, по данным ФСБ, они готовились к совершению взрывов на железнодорожных путях Курской и Белгородской областей, которые используются для снабжения российских военных, участвующих в спецоперации.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий у бывших сотрудников ОПК были изъяты пластичное взрывчатое вещество массой более 4 кг, четыре взрывателя, документы и изделия военного назначения и $150 000.

Против подозреваемых возбуждено дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Сейчас они находятся под стражей и дают признательные показания, отметили в ФСБ.

9 июня ФСБ сообщила о задержании бывшего сотрудника одного из предприятий ОПК в Омской области по делу о шпионаже в пользу Германии. По данным спецслужбы, он планировал передать информацию о важных объектах Минобороны в обмен на помощь в получении немецкого гражданства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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