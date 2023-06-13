ФСБ арестовала бывших работников ОПК по делу о работе на Украину
ФСБ России пресекла противоправную деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), работавших на украинскую разведку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Они являются гражданами РФ, а также агентами Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ), утверждает ФСБ. Регион, в котором задержали злоумышленников, и их количество не уточняются.
Задержанных подозревают в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, которые используются при создании вооружений и военной техники для ВКС. Кроме того, по данным ФСБ, они готовились к совершению взрывов на железнодорожных путях Курской и Белгородской областей, которые используются для снабжения российских военных, участвующих в спецоперации.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий у бывших сотрудников ОПК были изъяты пластичное взрывчатое вещество массой более 4 кг, четыре взрывателя, документы и изделия военного назначения и $150 000.
Против подозреваемых возбуждено дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Сейчас они находятся под стражей и дают признательные показания, отметили в ФСБ.
9 июня ФСБ сообщила о задержании бывшего сотрудника одного из предприятий ОПК в Омской области по делу о шпионаже в пользу Германии. По данным спецслужбы, он планировал передать информацию о важных объектах Минобороны в обмен на помощь в получении немецкого гражданства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).