В Омской области задержан бывший сотрудник предприятия ОПК по делу о шпионаже
Бывший сотрудник одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Омской области задержан по делу о шпионаже в пользу Германии. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«ФСБ РФ задокументирован и пресечен факт шпионажа в интересах Германии бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
По информации спецслужбы, бывший сотрудник предприятия планировал воспользоваться своим служебным положением и передать информацию о важных объектах Минобороны в обмен на помощь в получении немецкого гражданства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту шпионажа (ст. 275 УК РФ, «Госизмена»). Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.
7 июня по делу о шпионаже был арестован житель Приморского края. По информации ФСБ, он предоставлял украинской разведке информацию об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края. В его отношении также заведено дело о госизмене.