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В Омской области задержан бывший сотрудник предприятия ОПК по делу о шпионаже

Ведомости

Бывший сотрудник одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Омской области задержан по делу о шпионаже в пользу Германии. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. 

«ФСБ РФ задокументирован и пресечен факт шпионажа в интересах Германии бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).

По информации спецслужбы, бывший сотрудник предприятия планировал воспользоваться своим служебным положением и передать информацию о важных объектах Минобороны в обмен на помощь в получении немецкого гражданства.  

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту шпионажа (ст. 275 УК РФ, «Госизмена»). Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы. 

7 июня по делу о шпионаже был арестован житель Приморского края. По информации ФСБ, он предоставлял украинской разведке информацию об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края. В его отношении также заведено дело о госизмене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных