Жителя Приморского края арестовали по делу о шпионаже

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. До этого закон был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.