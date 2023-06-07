Жителя Приморского края арестовали по делу о шпионаже
В Приморском крае арестовали мужчину по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
В отношении жителя региона возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), максимальное наказание по которой – пожизненное лишение свободы. В ведомстве уточнили, что подозреваемый был задержан и сейчас находится под стражей.
По версии ФСБ, житель Приморского края действовал в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины. Он предоставлял украинской разведке информацию об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края.
В конце мая сообщалось о задержании по делу о госизмене инженера оборонного предприятия в Ростове-на Дону, который, по версии следствия, передавал Украине данные о ПВО и заводах ОПК.
28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. До этого закон был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.