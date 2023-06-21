ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в переводе криптовалюты ВСУ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала жителя Хабаровского края, которого подозревают в переводе криптовалюты на поддержку вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства, пишет «Интерфакс».
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о государственной измене – ст. 275 УК РФ.
По версии ФСБ, житель Хабаровского края переводил криптовалюту через третьих лиц в иностранный благотворительный фонд для покупки беспилотников, боеприпасов и медицинского обмундирования для ВСУ.
13 июня ФСБ сообщила, что пресекла противоправную деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), работавших на украинскую разведку. Они являются гражданами РФ, а также агентами Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Против подозреваемых возбуждено дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 и 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).