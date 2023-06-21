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ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в переводе криптовалюты ВСУ

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала жителя Хабаровского края, которого подозревают в переводе криптовалюты на поддержку вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства, пишет «Интерфакс».

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о государственной измене – ст. 275 УК РФ.

По версии ФСБ, житель Хабаровского края переводил криптовалюту через третьих лиц в иностранный благотворительный фонд для покупки беспилотников, боеприпасов и медицинского обмундирования для ВСУ.

13 июня ФСБ сообщила, что пресекла противоправную деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), работавших на украинскую разведку. Они являются гражданами РФ, а также агентами Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Против подозреваемых возбуждено дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 и 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных