Суд приговорил двоих агентов украинской разведки к 15 годам по делу о шпионаже
Два агента украинской разведки были приговорены к 15 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ФСБ.
«Суд приговорил двух агентов украинской разведки к лишению свободы сроком на 15 лет каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сказано в сообщении.
Украинские агенты были задержаны в прошлом году по подозрению в шпионаже и причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению техники ВС России. Других подробностей в ФСБ не предоставили.
4 июля ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины, который проживает на территории ЛНР, по делу о шпионаже. По информации ведомства, мужчина собирал и передавал сведения о местах дислокации и передвижении подразделений народной милиции ЛНР и российской армии. В его отношении возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
В конце июня Лефортовский суд столицы арестовал на два месяца гражданку Украины по фамилии Ищук по делу о шпионаже. Ранее ее задержали в ЛНР по подозрению в сборе данных о дислокации российских военных. По версии следствия, с октября 2022 г. женщина собирала сведения о ВС РФ и народной милиции ЛНР по заданию неназванного человека, действовавшего в интересах украинской военной разведки. Сама задержанная призналась, что передавала информацию через мессенджер Telegram.