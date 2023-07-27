Суд приговорил двоих агентов украинской разведки к 15 годам по делу о шпионаже

В конце июня Лефортовский суд столицы арестовал на два месяца гражданку Украины по фамилии Ищук по делу о шпионаже. Ранее ее задержали в ЛНР по подозрению в сборе данных о дислокации российских военных. По версии следствия, с октября 2022 г. женщина собирала сведения о ВС РФ и народной милиции ЛНР по заданию неназванного человека, действовавшего в интересах украинской военной разведки. Сама задержанная призналась, что передавала информацию через мессенджер Telegram.