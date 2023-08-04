ФСБ в Херсонской области пресекла деятельность передававших данные ВСУ украинцев
В Херсонской области ФСБ пресекла деятельность двух украинцев, которые передавали Украине данные о дислокации российских военных. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства пишет ТАСС.
По версии следствия, граждане Украины 1999 и 2004 г. р. действовали по заданию представителей вооруженных сил Украины (ВСУ). Они жили в Херсонской области и собирали данные о перемещениях и местах дислокации российских военных в регионе. Впоследствии они передавали эту информацию украинской стороне.
Уточняется, что обвиняемые находятся под стражей. Обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 2 ст. 35 ст. 276 УК РФ (шпионаж группой лиц) уже направлено в суд.
На оперативной видеосъемке двое мужчин признаются, что передавали координаты ВСУ, после чего по этим местам были нанесены ракетные удары, в результате которых погибли мирные жители и военные, а также разрушены жилые дома.
31 июля управление ФСБ по ДНР возбудило против жителя республики уголовное дело по факту разведки в пользу Украины. Дело заведено по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Как пояснили в УФСБ, фигурант собирал и передавал информацию о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).