ФСБ в Херсонской области пресекла деятельность передававших данные ВСУ украинцев

По версии следствия, граждане Украины 1999 и 2004 г. р. действовали по заданию представителей вооруженных сил Украины (ВСУ). Они жили в Херсонской области и собирали данные о перемещениях и местах дислокации российских военных в регионе. Впоследствии они передавали эту информацию украинской стороне.