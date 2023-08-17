Росстат зафиксировал снижение потребления продуктов питания среди молодых семей

При этом доля затрат молодых семей на продукты в объеме их потребительских расходов выросла на 5,4 п. п., до 29,3%. Средние ежемесячные траты россиян на продукты в прошлом году составили по 7 760 руб. на человека, что на 80 руб. больше по сравнению с 2021 г. При этом расходы многодетных и неполных семей на еду сократились и в 2022 г. составили по 6300 и 7000 руб. на человека.