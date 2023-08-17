Росстат зафиксировал снижение потребления продуктов питания среди молодых семей
Сильнее всего сократилось потребление молока, фруктов и масла. В частности, потребления молочной продукции снизилось на 22%, до 217,5 кг на человека в год. На 19% снизилось потребление как фруктов (до 62,8 кг), так и масла (до 7,8 кг в год). Менее значительно сократилось потребление овощей (-9%, до 85,1 кг), мяса (-14%, до 81,6 кг) и хлебных изделий (-15%, до 76,1 кг). Потребление рыбы сократилось на 17%, до 17,8 кг.
Категория молодых семей, где каждому и супругов не больше 35 лет, стала единственной, в которой было зафиксировано фронтальное сокращение потребления продуктов питания. Во всех остальных категориях, в том числе среди многодетных семей и неработающих пенсионеров, было зафиксировано увеличение потребления основных групп продуктов питания. В целом же по домохозяйствам была зафиксирована положительная динамика, снизилось только потребление фруктов и ягод (-2,4%), а также картофеля (-0,06%) и молока (-0,42%).
При этом доля затрат молодых семей на продукты в объеме их потребительских расходов выросла на 5,4 п. п., до 29,3%. Средние ежемесячные траты россиян на продукты в прошлом году составили по 7 760 руб. на человека, что на 80 руб. больше по сравнению с 2021 г. При этом расходы многодетных и неполных семей на еду сократились и в 2022 г. составили по 6300 и 7000 руб. на человека.
Среди возможных причин снижения потребления продуктов питания эксперты называют экономические, а также тенденцию на здоровый образ жизни. По словам профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любови Храпылиной, люди до 35 лет чаще других хотят ограничивать себя в количестве потребляемых калорий. При этом академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян считает, что основная причина – экономическая: категория молодых семей получает меньше господдержки по сравнению с многодетными семьями и пенсионерами, которые, напротив, нарастили потребление еды.
Согласно рекомендации Минздрава от 2016 г., человеку необходимо ежегодно потреблять около 90 кг хлебных изделий, 140 кг овощей, 100 кг фруктов, а также около 73 кг мяса и 22 кг рыбы. 16 августа президент России Владимир Путин во время совещания с правительством обратил внимание, что сейчас норма потребления рыбы составляет 28 кг. При этом потребление рыбы на человека составило около 22 кг рыбы на человека.